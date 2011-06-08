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Аренда минских однокомнатных квартир подорожала летом минимум на 300 тысяч рублей

08 июня 2011 09:25
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Как отмечают эксперты рынка аренды минского жилья, именно в первый месяц лета традиционно наблюдается удешевление этого сегмента жилищной недвижимости. Действительно, так оно происходит и сейчас, если считать стоимость аренды в долларовом эквиваленте. Однако с долларом у нас сейчас наблюдается такая непонятная игра, которая вынуждает хозяев квартир и клиентов или договариваться о существенных долларовых скидках, или переписать ценники в рублях, пишет «Звязда».Например, если месяц-два назад даже самая «слабенькая» однокомнатная квартира стоила где-то 230 долларов, то хозяева жилья могли еще согласится взять плату по официальному курсу, что составляло около 700 тысяч рублей. Сейчас не лучшие по жилищным условиям и, соответственно, маленькие по площади квартиры в Минске стоят примерно 200 долларов, что составляет уже миллион рублей. Здесь надо отметить, что аренда в размере миллиона рублей является минимальной, так как за 5000 белорусских рублей долларов в обменниках нет. Поэтому владельцы квартир иногда требуют считает рублевый эквивалент по 5500 или даже 6000 рублей за доллар. Подробнее о возможных тенденциях на рынке аренды читайте в следующих номерах «Звезды».
# общество

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