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"Арена" видит то, чего не видит ГАИ

06 апреля 2007 11:00
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Госавтоинспекция Витебской области получила дополнительное оборудование в борьбе с нарушителями правил дорожного движения. Новейшее поколение приборов видеофиксации скоростного режима "Арена", с особой точностью позволяет выявлять лихачей, как в городе, так и на загородных трассах. Автомобиль ГАИ может находиться на расстоянии до полутора километра от прибора. Все данные, зафиксированные видеокамерой, при помощи спутниковой системы, передаются на компьютер. В нём может сохраняться до 10 тысяч фотографий нарушителей. Муляжи таких приборов, вместе с оригиналами, разместят на всех дорогах области.
# общество

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