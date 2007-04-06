"Арена" видит то, чего не видит ГАИ

Госавтоинспекция Витебской области получила дополнительное оборудование в борьбе с нарушителями правил дорожного движения. Новейшее поколение приборов видеофиксации скоростного режима "Арена", с особой точностью позволяет выявлять лихачей, как в городе, так и на загородных трассах. Автомобиль ГАИ может находиться на расстоянии до полутора километра от прибора. Все данные, зафиксированные видеокамерой, при помощи спутниковой системы, передаются на компьютер. В нём может сохраняться до 10 тысяч фотографий нарушителей. Муляжи таких приборов, вместе с оригиналами, разместят на всех дорогах области.