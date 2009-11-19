А.Радьков: Распределение — это благо как для выпускников, так и для государства

Отменять государственное распределение выпускников не планируется, сообщил министр образования.

«Выпускникам предоставляется первое рабочее место, и люди в наше время это крайне ценят. Человек выбирает себе специальность, государство оплачивает обучение. Эти отношения похожи на отношения заказчика и исполнителя», — сказал Александр Радьков.

Более того, в последнее время становится модным среди выпускников ехать на работу в сельскую местность. «Для них это хорошая возможность заработать, получить жилье. К тому же на селе активно развиваются различные социальные объекты. За последний год их построено 468 в 251 агрогородке по программе возрождения и развития села», — сообщил министр образования.

Дальнейшее развитие системы государственного распределения выпускников позволит динамично развивать экономику как столицы, так и других регионов страны, отмечает БЕЛТА.