Аппарат Совета Министров: Ни одна из более чем 1000 жалоб, поступивших на горячую линию Всебелорусского народного собрания, не осталась без внимания

Сейчас мы находимся, можно сказать, в эпицентре проблемы. Эту развязку под Минском в час пик, на самом деле, быстрее пройти, чем проехать. Это и стало поводом для тревоги от местных жителей.

Сигнал на горячую линию поступил от работницы местной амбулатории. Потому что в таких условиях скорая помощь перестает быть скорой. А есть еще сотни людей, которые хотят успеть утром на работу.

В итоге транспортный вопрос по одному звонку оказался на контроле на уровне Совета министров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В бюджете местного исполкома на этот год прописано коротко и ясно: три миллиарда рублей на новую развязку.

Вячеслав Латышевич, председатель Щемыслицкого сельисполкома:

Уже сделана проектно-сметная документация. Она прошла экспертизу. В этом году будет построена дорога с двухполосным движением в каждом направлении в 1300 метров.

Если здесь проблема с пробками решится относительно нескоро, то на другом конце города Геннадий Иванович уже оценил оперативность решения проблемы. Последний транспорт из Дражни по звонку недалеко от троллейбусной остановки трудящихся, уходит теперь в удобное для них время. Смещение расписания на пять минут оказалось для «Минсктранса» тоже минутным делом.

Геннадий Тарасевич, мастер прессово-кузовного производства Минского автомобильного завода:

Добраться было очень тяжело, но эта проблема уже решена. Сейчас вовремя можно добраться домой.

Всего возможностью обратить внимание на свою проблему успели воспользоваться более тысячи белорусов. Понятно, что сразу все проблемы не решишь. Поэтому многие из них Аппарат Совмина взял на дополнительный контроль, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». До тех пор, пока не будут исполнены.

Александр Ковшер, начальник отдела писем и приема граждан Аппарата Совета Министров Республики Беларусь:

У каждого человека есть в жизни вопросы. Они разного характера. Есть, которые сам человек может решить, а есть те, которые не может.

Причем, некоторые умудряются и «перегнуть» в оценке значимости своего вопроса. А отвечать приходится на все.

Александр Ковшер, начальник отдела писем и приема граждан Аппарата Совета Министров Республики Беларусь:

Любое обращение. Вот вы слышали: «Заставьте мужа достроить дачу». И мы его рассматриваем, направляем.

Понятно, что такая работа со стороны чиновников будет продолжаться. Ведь они обязаны реагировать на каждое обращение и после Всебелорусского собрания, а наша задача – понимать, что просить о помощи тоже надо с умом.