Антропологи: Внешность белорусов приближается к модельной

Вплотную изучать белорусов антропологическая наука начала с 70-х годов ХХ века, когда в республике стали выпускаться свои собственные специалисты.

Лидия Тегако, заведующая отделом антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси:

Наши предки были более приземистые, но из века в век костная система человека истончалась, менялись пропорции. Например, та же акселерация сейчас проявляется в уменьшении поперечных объемов - ширины плеч, бедер и в утончении скелета. Мы постепенно приближаемся к модельному типу внешности.

Кроме того, в деревне сегодня активная акселерация, а в городах этот процесс затухает. Что самое интересное: затухает раннее половое созревание. Объяснения этому мы пока не нашли, но положительные результаты будут очевидными – притихнут социальные противоречия, которые возникали из-за раннего начала подростками половой жизни и связанные с этим проблемы. Пока что определенная тенденция более явно проявляется в городах, но мы полагаем, что со временем она дойдет и до деревни.