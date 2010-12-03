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Антропологи: Внешность белорусов приближается к модельной

03 декабря 2010 11:31
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Вплотную изучать белорусов антропологическая наука начала с 70-х годов ХХ века, когда в республике стали выпускаться свои собственные специалисты.

Лидия Тегако, заведующая отделом антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси:
Наши предки были более приземистые, но из века в век костная система человека истончалась, менялись пропорции. Например, та же акселерация сейчас проявляется в уменьшении поперечных объемов - ширины плеч, бедер и в утончении скелета. Мы постепенно приближаемся к модельному типу внешности.
Кроме того, в деревне сегодня активная акселерация, а в городах этот процесс затухает. Что самое интересное: затухает раннее половое созревание. Объяснения этому мы пока не нашли, но положительные результаты будут очевидными – притихнут социальные противоречия, которые возникали из-за раннего начала подростками половой жизни и связанные с этим проблемы. Пока что определенная тенденция более явно проявляется в городах, но мы полагаем, что со временем она дойдет и до деревни.

# общество

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