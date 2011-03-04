Антониус Брук: Беларусь делает все для того, чтобы повысить контроль и управление своими границами

Беларусь – одна из мировых лидеров в противодействии международной наркоторговле. Об этом заявил представитель ООН в нашей стране Антониус Брук.

Только за минувший год в республике перекрыто 49 каналов поставок запрещенных веществ из-за границы, а также транзитных перевозок. Из незаконного оборота изъято почти 400 кг наркотиков. К тому же в стране работает достаточно оперативный механизм изменения перечня запрещенных к обороту наркотических средств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В Беларуси для этого достаточно принять постановление Минздрава, тогда как, например, в России нужно обращаться в Госдуму.

Антониус Брук, представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь:

Беларусь делает все от нее зависящее для того, чтобы повысить контроль и управление своими границами. Разумеется, нельзя полностью перекладывать ответственность за охрану границ на эту республику, потому что при создании Таможенного союза границы между Казахстаном, Россией и Беларусью стали максимально прозрачными.

Соответственно, такого же рода мероприятия и проекты по повышению потенциала должны реализовываться и на территории России и Казахстана.