Антонио Урсо, президент Европейской федерации тяжелой атлетики: На современном этапе развития Беларусь — один из лидеров в тяжелой атлетике

Со штангой белорусы на «ты»: на всех крупнейших турнирах еще с Олимпиады-76 в Монреале наши силачи в числе фаворитов.

Победные традиции живы до сих пор, что было с блеском доказано на пекинской Олимпиаде Андреем Арямновым, Анастасией Новиковой и Андреем Рыбаковым. И даже немного обидно, что Беларуси впервые доверено принимать турнир уровня чемпионата Европы.

Антонио Урсо, президент Европейской федерации тяжелой атлетики:

Мы как раз учли, что белорусская тяжелая атлетика имеет замечательные традиции, и на современном этапе развития ваша страна — один из лидеров в нашем виде спорта.

Справедливость восторжествовала, и белорусы в грязь лицом не ударили: организация была безупречной, а трибуны — полными. Причем поддержку получили не только хозяева. За гостей болели так, что потом они признавались: выступать в Минске — одно удовольствие.

Оксана Сливенко, чемпионка Европы по тяжелой атлетике (Россия):

Удивительно, что белорусы болеют за русских...

На минском чемпионате Европы, помимо хозяев, высокий уровень подтвердили штангисты из России, Турции, Армении и Польши. Именно в эти страны отправится львиная доля медалей континентального первенства.

Роман Стронгин (телекомпания СТВ):

Спорт высших достижений по определению — демонстрация физических возможностей человека. В исполнении тяжелоатлетов они временами кажутся беспредельными. Передо мной штанга весом 120 килограммов. Проверю свои возможности!

Я едва сумел оторвать ее от помоста. Между тем, на минском чемпионате Европы и более солидные веса с легкостью необыкновенной взлетали в руках хрупких на первый взгляд девушек.

Дина Сазоновец, участница чемпионата Европы по тяжелой атлетике (Беларусь):

Девушки тоже сильные... Занимайтесь штангой!

К призыву юной белоруски ее соотечественницы прислушались и выступили на чемпионате Европы отлично. Почин положила медалистка Олимпиады Анастасия Новикова, не только завоевавшая три золотые награды, но и установившая новый рекорд континента по сумме двоеборья, — 238 килограммов.

Но если победу Насти ждали, то остальные наши штангистки приятно удивили. Ведь большинство нынешней сборной — только вчера из юниоров.

Шемшат Туляева, бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике (Беларусь):

Я еще в шоке, от радости. В первый раз призеркой стала.

Благодаря нашим девушкам белорусский флаг поднимался под своды Дворца спорта четыре раза, и это при том, что несколько ведущих штангисток в Минске не выступали — они готовятся к мировому первенству, которое пройдет в сентябре.

Чемпионат Европы пошел по белорусскому сценарию буквально с первого дня: Виталий Дербенёв в самой легкой весово й категории справился с самым тяжелым весом и завоевал золото. А ведь после пекинской Олимпиады ветеран подумывал о завершении карьеры. Но принял решение, которое нынче оказалось правильным. Потом признался: лишь опыт помог ему справиться с волнением. Перед родными трибунами выступать вдвойне ответственно.

Виталий Дербенев, чемпион Европы по тяжелой атлетике:

Когда знаешь, что в зале все родные, меня это немножко в мандраж пускает.

Сегодня Дворец спорта едва справился с наплывом болельщиков. Уже и три с половиной тысячи мест заполнились, и все проходы заняли, а народ все шел и шел.

Это потому, что олимпийский чемпион Андрей Арямнов должен был ставить восклицательный знак в конце чемпионата Европы. Так оно и вышло. Борисовчанин выходил на помост, когда его соперники уже отвыступали, и покорял вес за весом. Мировой рекорд ему, правда, побить не удалось, но блеск золотых медалей от этого не стал более тусклым.

Андрей Арямнов, чемпион Европы по тяжелой атлетике:

Я первый раз в жизни завоевал «золото» чемпионата Европы. Сейчас у меня три золотые медали.

Пословицу «дома и стены помогают» белорусские штангисты применили на практике. Так хорошо на первенствах континента наши атлеты еще никогда не выступали.

Александр Гончаров, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Это очередной успех, очередной рекорд национальной команды. Такого большого количества медалей мы еще никогда не завоевывали.



Роман Стронгин, Павел Лесив, Людмила Орлова, Антон Филонович и Александр Миранович на неделе убедились в том, что белорусы — самые сильные люди в Европе.