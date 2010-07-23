Антитеррористические учения прошли в Национальном аэропорту «Минск»

Самолет штурмовали прямо на взлетной полосе во время движения. Параллельно же освобождали заложников из автобуса.

Сценарий таков: три террориста, которые находятся в международном розыске, попытались по поддельным документам вылететь в одну из стран. Во время досмотра в аэропорту одного из них разоблачили. Когда вызвали милицию, преступники попытались скрыться. Взяли заложников и так обеспечили себе свободный выход к взлетной полосе.

По плану двое захватили самолет, еще один — туристический автобус. В заложниках оказались 15 человек. Когда террористы достали пистолеты «Макарова», диспетчеры аэропорта вызвали подкрепление. Переговоры с бойцами «Альфы» преступники вести отказались. Требовали безопасного вылета и освобождения трех сообщников из тюрьмы. Когда солдаты поняли, что договориться не выйдет, ввели план «Набат». Через кабину пилота и багажный отсек авиалайнер на ходу взяли штурмом за 9 минут.

Пока освобождали заложников, одного из террористов ранили. Но он успел взорвать бомбу.

Анатолий Балябин, заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Согласно замыслу учения, произошел дистанционный подрыв взрывного устройства, в результате чего на борту самолета начался пожар. Для тушения пожара были поданы высокие стволы высокой производительности, а также ствол для воздушно-пенного тушения пожара внутри самолета.

Синхронно «СОБР» эвакуировал туристов. В автобусе их было пятеро. Пули свистели минуту, но никто не пострадал.

Этот сценарий вполне может сбыться. Но сегодня он оказался учебным. Тем не менее, обстановку и саму ситуацию обыграли реально. От оружия и до спецснаряжения — все настоящее.

Владимир Вашкевич, командир подразделения специального назначения внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Вся экипировка реальная. Подразделения боевые — те, которые стоят на дежурстве и выполняют боевые задачи по задержанию особо опасных вооруженных преступников.

Сергей Ревтович, заместитель начальника отдела Антитеррористического центра:

Такие мероприятия будут проводиться постоянно. Стараемся совершенствовать свое мастерство. В дальнейшем планируется также привлечение российских коллег.

Учения провели в рамках оценочной миссии ИКАО. Это международная организация. Она сама устанавливает единые стандарты для гражданской авиации и сама же контролирует их выполнение. Поэтому нынешняя операция — своего рода экзамен для белорусов. Он проходит раз в два года, начиная с 2005 года. Но именно этот захват иностранцы назвали захватывающим.

Впервые в учениях одновременно участвовали подразделения сразу двух силовых ведомств. Они действовали на разных площадках, но по одной команде. Это опыт зарубежных коллег, который теперь будут совершенствовать регулярно.