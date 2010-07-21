Антисанитария: что делать жильцам, которых донимают комары и крысы?

Баллончиков с дихлофосом здесь у каждого — бери не хочу! И пока санслужбы не реагируют, это, пожалуй, единственное средство для борьбы с комариным нашествием, виной которому бойлерная. Словами, конечно, не опишешь, но, если поверите, — настоящая сауна.

«Что-то воздуху мне мало» — и вроде песня не том, а строчка здесь всем на душу ложится. Жителей дома №150 на Розы Люксембург уже в прямом смысле «запарило». Они как никто знают, что такое «круглый год не продохнуть» и как это «поддать жару», когда за окном и без того — жара. На первый взгляд, комар носа не подточит: бойлерная — под прикрытием, и казалось бы, кому помехой? Но это только на первый взгляд.

Жильцы:

Две недели плавали фекалии — натуральные, до второй ступеньки. Коты добивают, блохи по подоконнику прыгают — невыносимо!

Вопросом «кто сказал «мяу» здесь уже даже не задаются. Бойлерная пригрела и большие кошачьи компании, и целые стаи комаров, которые, признаются жильцы, уже «всю кровушку выпили»...

В этом подвале можно с ходу рассмотреть, что проблему жильцы не с потолка взяли. Глядя на эти капли от испарений, можно только предполагать, во что рискует вылиться, к примеру, хранение в местных кладовках запасов на зиму. А что уж говорить про жилые апартаменты? Те, что всего в метре отсюда?

Жильцы:

- Всё засыпано хлоркой, потому что всё было залито. Вот здесь стенка стояла, она была забетонирована.

Гнёзда целые комариные, они там живут.

Сетки на окнах, аэрозоли на полках. От кровососов чем только не спасаются...

Жильцы:

По три раза ночью встаю с пылесосом и начинаю гудеть — ловлю комаров, а что остаётся делать?

***

Санстанцию, похоже, здесь уже давно ничего не удивляет. И то, что из новых окон уже скоро невозможно будет рассмотреть собственный двор, и то, что мусор вывозится только перед визитом ревизоров. И то, что контейнеры, не в 20 метрах от подъезда (как положено), а прямо под окнами.

Жильцы:

Но самое печальное, что у нас по этажам бегают крысы, понимаете? Директор ЖЭСа показал, что 14 санобработок было — 14! Если бы этой дыры не было, возможно, они бы сюда не летали.

Александр Кузьменков, директор ЖЭС № 24 ЖРЭО Октябрьского района:

Наверное, крысы так воспринимают то, чем их травят, я так думаю. У нас есть акты, по которым все обрабатывается регулярно два раза в месяц, согласно договору, который заключён между ЖРЭО и санстанцией.

При входе в подъезд даже табличку хотели повесить: «Крысиный питомник. Спасайся, кто может!». Говорят, в потёмках, бывало, не только на след — на хвост крысиный ступишь. Куда только не писали: «Мол, где это видано? Живём, как в зверинце!». А в ответ: «Мы же убирали, всё у вас, как надо».

Жильцы:

- И тараканы, и грязь, не зайти в квартиру. Вонь!

Одним словом, чем дальше, тем зловоннее. А рядом с одной из квартир, поверьте, даже в марлевой повязке проблема нечистого воздуха была бы как на духу.

- Санитарное состояние этой квартиры влияет на санитарное состояние вашей квартиры?

- Да! Тараканы по всему тамбур!

Потому, и стучи — не стучи, чтобы не открыть у хозяина — тысячи причин. Чай, здоровье наше бережёт.

- Откройте, пожалуйста, это санслужба!

- Что?

- Просто тараканы из вашей квартиры переселились в квартиры ваших соседей.

- Больше ничего не придумала?

Александр Кузьменков, директор ЖЭС № 24 ЖРЭО Октябрьского района:

Вот буквально недавно там прошла влажная уборка подъездов. У меня есть расписки жильцов, которые проживают в этом же подъезде, которые написали, что они не имеют претензий.

***

Мебель — на свалку, ковры — в химчистку. От всего, что пропитано нечистым духом соседским, здесь поскорее стараются избавиться. Ведь с тех пор, как в жилом доме по улице Могилёвской поселился замечательный сосед, он же коллекционер всего, что наполняет городские контейнеры бытовых отходов, у жильцов нет спасения от блох. Ещё бы! С четырнадцатью псами под боком и по принципу «всё в дом» минчанин жил до тех пор, пока в квартиру не постучались сотрудники милиции. Вот это была уборка!

В санстанцию сколько не звонили, в ЖРЭО сколько не писали, всё без толку. Словом, живите — не тужите. От того, что партиями летело из окон нечистоплотного соседа, сейчас ещё даже след не простыл. Да и тут уже ни одна метла не поможет.