Анонсы новостей СТВ на 14 апреля

Комиссия Таможенного союза соберется сегодня в Москве.

Применение вывозных таможенных пошлин в торговле Беларуси, России и Казахстана рассмотрят эксперты.

Этот вопрос внесен в повестку заседания по инициативе белорусской стороны. Наша страна также предложила определить состав экспертного совета в рамках Таможенного союза.

Кроме того, специалисты обсудят проекты международных соглашений и нормативных правовых актов, которые должны быть подготовлены в 2010 году. Участники затронут тему информационного взаимодействия таможенных органов стран-членов при контроле за транзитом товаров. Отдельный блок вопросов касается регулирования внешней торговли.

Парламентское собрание Союзного государства пройдет сегодня в российском Выборге

Главная тема Парламентского собрания — внешняя граница — рубеж безопасности Союзного государства.

Участники внесут свои предложения по вопросам охраны границ в воздушном пространстве, защиты экономических интересов Беларуси и России и противодействия наркотрафику.

Речь пойдет также о приграничном сотрудничестве двух государств с соседними странами. Кроме того, специалисты обсудят совместную деятельность по борьбе с трансграничной преступностью и незаконной миграцией.