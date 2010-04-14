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Анонсы новостей СТВ на 14 апреля

14 апреля 2010 06:33
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Комиссия Таможенного союза соберется сегодня в Москве.

Применение вывозных таможенных пошлин в торговле Беларуси, России и Казахстана рассмотрят эксперты.

Этот вопрос внесен в повестку заседания  по инициативе белорусской стороны. Наша страна также предложила определить состав экспертного совета в рамках Таможенного союза. 

Кроме того, специалисты обсудят проекты международных соглашений и нормативных правовых актов, которые должны быть подготовлены в 2010 году. Участники затронут тему информационного взаимодействия таможенных органов стран-членов при контроле за транзитом товаров. Отдельный блок вопросов касается регулирования внешней торговли.

Парламентское собрание Союзного государства пройдет сегодня в российском Выборге

Главная тема Парламентского собрания — внешняя граница — рубеж безопасности Союзного государства.

Участники внесут свои предложения по вопросам охраны границ в воздушном пространстве, защиты экономических интересов Беларуси и России и противодействия наркотрафику.

Речь пойдет также о приграничном сотрудничестве двух государств с соседними странами. Кроме того, специалисты обсудят совместную деятельность по борьбе с трансграничной преступностью и незаконной миграцией.

# Экономика # общество

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