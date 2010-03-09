Анонсы новостей СТВ 9 марта

В Минск прибудут хорватские бизнесмены. Они будут находиться в Беларуси до 12 марта.

За это время представители 23 предприятий посетят некоторые столичные заводы. Бизнесменов интересуют сферы энергетики, транспорта, строительства, химическая промышленность, нефтепереработка, лизинг, туризм и фармацевтика.



Более 20 студентов попробуют себя в качестве учителя на конкурсе «Педагогический дебют» в Минске

Торжественное открытие и само-презентация участников пройдут сегодня в Минском дворце детей и молодежи. Будущим педагогам предстоит встретиться в трех турах, которые включают проведение уроков в незнакомых классах, психологическое тестирование, рекламу учебников и задание-сюрприз. Испытания продлятся до 22 апреля.

Конкурс «Педагогический дебют» проводится в Минске раз в 2 года с 2004-го. Он дает возможность заявить о себе в выбранной профессии, найти единомышленников, познакомиться с будущими коллегами и руководителями системы образования столицы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание на котором будет обсуждаться концепция развития игорного бизнеса в стране. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.