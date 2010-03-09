Прямой эфир

Анонсы новостей СТВ 9 марта

09 марта 2010 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минск прибудут хорватские бизнесмены. Они будут находиться в Беларуси до 12 марта.

За это время представители 23 предприятий посетят некоторые столичные заводы. Бизнесменов интересуют сферы энергетики, транспорта, строительства, химическая промышленность, нефтепереработка, лизинг, туризм и фармацевтика.


Более 20 студентов попробуют себя в качестве учителя на конкурсе «Педагогический дебют» в Минске

Торжественное открытие и само-презентация участников пройдут сегодня в Минском дворце детей и молодежи. Будущим педагогам предстоит встретиться в трех турах, которые включают проведение уроков в незнакомых классах, психологическое тестирование, рекламу учебников и задание-сюрприз. Испытания продлятся до 22 апреля.

Конкурс «Педагогический дебют» проводится в Минске раз в 2 года с 2004-го. Он дает возможность заявить о себе в выбранной профессии, найти единомышленников, познакомиться с будущими коллегами и руководителями системы образования столицы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание на котором будет обсуждаться концепция развития игорного бизнеса в стране. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
08 марта 2010 21:56

Один из крупнейших детских интернатов Гомельской области будет закрыт… из-за отсутствия детей

08 марта 2010 21:19

Где теперь пиво пить можно, а где этого делать не стоит

08 марта 2010 21:12

Электронный проездной билет и электронные табло, показывающие точное время прибытия транспорта, внедрят в Минске