Анонсы новостей СТВ 23 марта

На заседании Президиума Совмина речь пойдет о подготовке к предстоящей Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в Китае

Более 30 промышленных предприятий отправят продукцию в Шанхай на выставочный форум, который пройдет с 1 мая по 31 октября 2010 года.

Участие в нем примут около 200 стран. У наших производителей, лидирующих на рынке ближнего и дальнего зарубежья, есть все возможности вызвать интерес китайских потребителей.

Национальная экспозиция Беларуси расположится в павильоне площадью в тысячу квадратных метров.

Международный театральный форум «Март-контакт» пройдет в Могилеве

В областной центр приехали артисты из Беларуси, Литвы, Молдовы, Польши, России и Украины.

Зрители и профессиональное жюри оценят 14 спектаклей. Лучшие постановки отметят специальными наградами.

Отметим, интерес к фестивалю «Март-контакт» постоянно растет, а география участников — расширяется. За пять лет на культурном форуме побывали 37 театров из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Андрей Новиков, директор Могилёвского областного драматического театра:

Здесь не ставятся спектакли, рассчитанные на массового зрителя. Эти спектакли — разные, сложные, неоднозначные, непростые... Поэтому неудивительно, что мнения на них расходятся. У нас каждый день проходят пресс-конференции, где критики и искусствоведы спорят и выясняют, где эта истина. Отношение к разным спектаклям тоже разное.