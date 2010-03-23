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Анонсы новостей СТВ 23 марта

23 марта 2010 07:45
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На заседании Президиума Совмина речь пойдет о подготовке к предстоящей Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в Китае

Более 30 промышленных предприятий отправят продукцию в Шанхай на выставочный форум, который пройдет с 1 мая по 31 октября 2010 года.

Участие в нем примут около 200 стран. У наших производителей, лидирующих на рынке ближнего и дальнего зарубежья, есть все возможности вызвать интерес  китайских потребителей. 

Национальная экспозиция Беларуси расположится в павильоне площадью в тысячу квадратных метров.

Международный театральный форум «Март-контакт» пройдет в Могилеве

В областной центр приехали артисты из Беларуси, Литвы, Молдовы, Польши, России и Украины.

Зрители и профессиональное жюри оценят 14 спектаклей. Лучшие постановки отметят специальными  наградами.

Отметим, интерес к фестивалю «Март-контакт» постоянно растет, а география участников — расширяется. За пять лет на культурном форуме побывали 37 театров из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Андрей Новиков, директор Могилёвского областного драматического театра:
Здесь не ставятся спектакли, рассчитанные на массового зрителя. Эти спектакли — разные, сложные, неоднозначные, непростые... Поэтому неудивительно, что мнения на них расходятся. У нас каждый день проходят пресс-конференции, где критики и искусствоведы спорят и выясняют, где эта истина. Отношение к разным спектаклям тоже разное.

# Экономика # общество # Культура

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