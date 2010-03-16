Анонсы новостей СТВ 16 марта

В Бресте состоится заседание Совета Министров Союзного государства.

Сначала главы правительств Беларуси и России встретятся в узком составе, затем в расширенном. Делегации обсудят взаимодействие экономик двух стран в рамках Союзного государства и углубление интеграции.

Ожидается, что до начала заседания руководители правительств Беларуси и России увидят работу пункта таможенного досмотра грузового автотранспорта «Козловичи-2». Далее запланировано посещение Брестской крепости и Свято-Николаевского гарнизонного собора.

Торжественная церемония открытия финального турнира «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе пройдёт сегодня в Солигорске

За победу будут бороться семь лучших дружин. Они представляют все области Беларуси и столицу. На лед выйдут игроки 11-13 лет.

У подростков во время турнира есть реальный шанс заявить о себе, ведь за матчами будут наблюдать хоккейные специалисты. Самым способным предложат повышать свое мастерство в специализированных учебно-спортивных учреждениях по хоккею с шайбой.

Приветствие участникам соревнований направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.