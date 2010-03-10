Анонсы новостей СТВ 10 марта

Беларусь и Италия расширяют региональное сотрудничество.

Вице-президент провинции Кальяри посетит с визитом Минск. Итальянская сторона заинтересовалась опытом Беларуси в области социальной и молодежной политики и намерена реализовывать совместные проекты в этих сферах.

Намечены встречи и переговоры в Минтруда и соцзащиты и Министерстве образования, а также посещение Центра профподготовки, созданного при финансовой поддержке Сардинии. Здесь готовят будущих строителей по европейским требованиям.

К слову, провинцию Кальяри – регион итальянской Сардинии – и Беларусь уже многие годы связывает сотрудничество. Бизнесмены приезжают к нам на сельскохозяйственные и туристические выставки и ярмарки. А белорусы участвуют в экономических форумах и бизнес-встречах на Сардинии. Активно развиваются связи в сфере культуры и спорта.



В Гомеле пройдет отборочный тур конкурса «Зорка узышла над Беларуссю»

Свое творчество покажут более 200 талантов из 19 районов Гомельщины. Больше всех вокалистов и танцоров. Но и в таких видах, как «Авторская песня», «Разговорный жанр», «Живопись и графика», «Скульптура», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство» и «Фотография», нашлись смелые и одаренные. В каждой номинации определят по три конкурсанта, которые в апреле представят Гомельщину в финале конкурса.



В Минске пройдет торжественное закрытие городского турнира по хоккею на призы Президента Беларуси – «Золотая Шайба»

Гостей ждет шоу с участием творческих коллективов и награждение команд. За звание лучшей боролись 18 дружин – по две от каждого района столицы. Победители представят Минск на республиканском турнире.