Анонсы новостей на 31 марта

Сегодня в Риге открывается бизнес-форум, на котором Минская область продемонстрирует свой экономический и инвестиционный потенциал.

Ожидается, что итогом станет соглашение о сотрудничестве.

Белорусская делегация посетит Рижский свободный порт, где ознакомится с работой терминалов, портовыми службами, а также одно из фармацевтических предприятий.

Внешнеторговый оборот Минской области с Латвией за 2009 год превысил 40 миллионов долларов. При этом большая половина этого объема приходится на долю экспорта.

Белорусские спасатели сегодня будут штурмовать Национальную библиотеку Беларуси

Соревнования по подъему на высотное здание впервые включены в программу Кубка спецслужб МЧС.

На старт выйдут восемь команд из Минска, областей и республиканского спецотряда МЧС.

Спасателям в боевой одежде и 20-килограммовым оборудованием предстоит за две минуты преодолеть 24 этажа книгохранилища.

Завтра брать высоту на скорость будут городские подразделения.