Анонс новостей на 6 апреля

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов сегодня отправится с визитом в Любляну (Словения).

Сергей Мартынов отправится в Словению по приглашению своего коллеги.

Глава белорусского МИД встретится с Президентом Словении. Стороны обсудят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также взаимодействие по линии Беларусь-ЕС. Пройдут переговоры с руководителями крупных предприятий, заинтересованных в развитии сотрудничества с нашей страной.

Отметим, в прошлом году товарооборот между двумя государствами превысил 67 млн долларов.

Выполнение госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС сегодня рассмотрит Президиум Совмина

На эти цели в прошлом году израсходовано более 920 млрд рублей.

Средства пошли на оздоровление земель, строительство жилья и соцобъектов, выплату компенсаций пострадавшим от аварии, а также на медобследование и санаторно-курортное лечение местных жителей. Годовое задание по предоставлению льгот полностью выполнено.

Выполнены также поручения Главы государства о ежегодном увеличении количества детей, направляемых на оздоровление. Открыты пять медучреждений, три детских оздоровительных центра и средняяшкола в Столинском районе. Для льготников построили 145 квартир.

В населенных пунктах пострадавших районов газифицировано более 3 тысяч жилых домов, проведены газопроводы протяженностью в 160 километров. А чтобы улучшить качество питьевой воды, построены станции обезжелезивания в Ветковском районе Гомельской и Костюковичском районе Могилевской областей.

Российско-белорусские Румянцевские чтения откроются сегодня в Гомеле

Они традиционно проводятся накануне годовщины со Дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Российской империи.

Граф Николай Румянцев родился 9 апреля 1884 года. Почти 30 лет владел Гомелем и внес огромный вклад в развитие города. Организовал серию экспедиций в отдаленные районы Беларуси, благодаря чему сохранились бесценные рукописи.

В 1824 году Румянцев издал «Белорусский архив древних грамот». На основе библиотеки графа создана Российская государственная библиотека в Москве.