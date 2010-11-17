Аномальное тепло в Минске: ежи не впали в спячку, а ходят по городу

Теплая погода будит весенние инстинкты у животных.

Наталья Лебедева, заместитель директора Минского зоопарка:

Змеи и другие земноводные, к счастью, спят. На даче недавно видела ящериц – очень сонные. Гораздо хуже с более высокоразвитыми животными. Ежи не впали в спячку, ходят даже по городу – зверьков до сих пор приносят к нам в зоопарк. Для них такое бодрствование вредно, потому что сейчас им трудно прокормиться – мало еды. Хищные птицы начали интересоваться друг другом. В прошлом году в это время тоже было тепло, и пернатые даже токовали и вили гнезда. Сейчас стараемся убирать из вольеров все прутики, чтобы не провоцировать у них весенний «строительный» инстинкт.

В Березинском биосферном заповеднике также не без сюрпризов. Кое-где повторно расцвели одуванчики и лютики. Активно ведут себя насекомые, которые по законам природы должны быть уже в спячке. Не уснули и медведи, хоть уже и нагуляли достаточно жира, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».

Заместитель директора Березинского биосферного заповедника по научно-исследовательской работе Валерий Ивкович:

Пока рано говорить о каких-либо нарушениях в сезонном ритме животных, но если теплая погода простоит до конца ноября, тогда основания для этого могут появиться