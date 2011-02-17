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Аномально низкая температура практически парализовала Европу

17 февраля 2011 14:10
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Столбик термометра в Норвегии упал до -40 градусов.

Многие автовладельцы уже пересели на общественный транспорт, поскольку не могут завести свои машины. Усугубляет ситуацию и сильная метель с гололедицей. На многих автомагистралях из-за ДТП образовались километровые пробки.

Похожая ситуация и в соседней Швеции. На улицах Стокгольма выросли огромные сугробы. Налипание света на провода уже привело к обрыву линий электропередачи. Без света остались сотни жителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Латвии температура воздуха опустилась до -30 градусов. С обморожением госпитализировано несколько десятков человек.

# общество # Погода

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