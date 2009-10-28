Аниматоры всего мира отмечают профессиональный праздник

Принцип анимации зародился задолго до открытия кинематографа. В конце 19 века француз Эмиль Рейно запатентовал аппарат, который показывал движущиеся картинки.Самым популярным персонажем немого кино стал черный кот Феликс. Затем его потеснил Диснеевский Микки Маус. В Советском Союзе самые знаменитыми мультфильмами стали «Ну, погоди!», «Вини-Пух» и «Трое из Простоквашино». А выпущенный в 1975 году фильм «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Среди белорусских работ популярны – «Мальчик и птица», «Светлячок и Росинка», «Квака-задавака» и многие другие. Последние яркие ленты – мультфильм «Реактивный поросенок» и цикл «Беларусьфильма» «Аповесць минулых гадоу».