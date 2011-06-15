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Англичанка сделала себе тату с прахом умершего мужа

15 июня 2011 17:46
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Шерон Бритт:
Некоторые люди думают, что это странно, но это мой выбор. Я думаю, что Мэтту бы  очень понравилось. Мы так мало были вместе как муж и жена….
Когда я смотрю на эту тату, я думаю о его улыбке. Я думаю, он бы смеялся с моей идеи – он был веселым человеком. 
Он всегда останется в моем сердце, и с этой тату я настолько близка к нему, насколько это возможно. Он всегда будет частью меня.

Мэтт Бритт умер в 36 лет в прошлом году в результате несчастного случая, сообщает ctv.by со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Владимир Казанков

# общество # Фотофакт

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