Англичанка сделала себе тату с прахом умершего мужа

Шерон Бритт:

Некоторые люди думают, что это странно, но это мой выбор. Я думаю, что Мэтту бы очень понравилось. Мы так мало были вместе как муж и жена….

Когда я смотрю на эту тату, я думаю о его улыбке. Я думаю, он бы смеялся с моей идеи – он был веселым человеком.

Он всегда останется в моем сердце, и с этой тату я настолько близка к нему, насколько это возможно. Он всегда будет частью меня.



Мэтт Бритт умер в 36 лет в прошлом году в результате несчастного случая, сообщает ctv.by со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Владимир Казанков