Англичане построят новый «Титаник» и повторят плавание старого

В 2012 году исполнится 100 лет с той ночи, когда легендарный «непотопляемый» корабль столкнулся с айсбергом и в считанные часы ушел под воду.

Британская компания Miles Morgan Travel решила отметить эту важную дату по-особому и реконструировать плавание знаменитого парохода. Новый «Титаник» отправится в Мемориальный круиз из Саутгемптона, Англия, 8 апреля 2012 года и возьмет курс к точному месту крушения лайнера, затонувшего ночью 12 апреля.

На корабле, помимо многочисленных лекций по истории знаменитого судна, пройдет бал-маскарад, а на обед пассажирам будет предложено меню, представляющее из себя точную копию меню, предложенного на «Титанике» в 1912 году, сообщает baltinfo.ru.

На мемориальный рейс уже продана половина билетов, цена каждого из которых составляет от 2 595 до 7 995 фунтов стерлингов. Всего корабль рассчитан на 710 мест. По словам руководителя Miles Morgan, большое количество мест было куплено потомками тех, кто погиб в той ужасной катастрофе.

Нью-Йорк станет финальной точкой путешествия, куда корабль должен будет причалить 19 апреля.