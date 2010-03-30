Ангела Меркель согласилась открыть в Германии турецкие школы

Глава немецкого правительства Ангела Меркель в ходе двухдневного визита в Анкару изменила свою позицию и согласилась с предложением турецкого премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости открытия в Германии школ с обучением на турецком языке.

Ангела Меркель считает, что поскольку немецкие школы существуют в других странах, то и Турция может иметь свои школы в Германии. В то же время канцлер предупредила, что наличие школ с турецким языком не должно стать отговоркой для учащихся, чтобы не учить немецкий язык: в таких школах будет введено двуязычие, передает БЕЛТА.

В преддверии визита Ангелы Меркель в Турцию представители правительства Германии высказывались против создания в стране специальных школ с преподаванием на турецком языке. По их мнению, такие школы будут мешать успешной интеграции турецких иммигрантов, проживающих в Германии, в немецкое общество. Представитель немецких социал-демократов Лале Акгюн, которая сама выросла в семье выходцев из Турции, назвала турецкие школы «тупиком для учащихся».

Такая волна критических отзывов была вызвана заявлением премьер-министра Турции о том, что, поскольку в Германии проживают более 3 млн. выходцев из Турции, было бы логично открыть там школы на турецком языке. Это помогло бы детям иммигрантов получить образование. Кроме того, Эрдоган предложил немецким властям рассмотреть вопрос о двойном гражданстве, поскольку сейчас для получения немецкого гражданства иммигранты вынуждены отказываться от гражданства Турции.