Ангела Меркель против Google

Канцлер Германии раскритиковала проект Google Books - это первый случай, когда мировой лидер такого уровня напрямую выступил против цифровой библиотеки Google.

Меркель высказала свою точку зрения в своем еженедельном подкасте, который на этот раз был приурочен к открытию крупнейшей в мире книжной ярмарки во Франкфурте.

«Немецкое правительство занимает четкую позицию: копирайт в интернете должен быть защищен», — заявила фрау канцлер, добавив, что онлайн-публикация — это большой риск для правообладателей, и что проблему нужно обсуждать более подробно.

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заявляют, что их глобальной целью является публикация в интернете всей информации, накопленной человечеством.

В рамках проекта Google Book Search компания оцифровала около 10 млн книг, используя при этом свою новую, уникальную по эффективности технологию сканирования книг.

Предполагается, что по книгам из каталога Google Books можно будет проводить поиск, однако доступ к ним будет возможен только за плату, большую часть которой будут получать авторы. В Google заявляют, что это позволит вернуть читателям миллионы книг, тираж которых уже распродан.

Проект Google, однако, встречает ожесточенное сопротивление. Еще в 2005 году американские литераторы подали против компании коллективный иск, который привел к разработке типового соглашения для авторов, согласных предоставлять доступ к своим книгам в рамках Google Books. Однако протесты не утихают.

Против Google Books быстро высказались конкуренты компании, в частности, Microsoft, Yahoo и Amazon, обвинившие его в покушении на монополизацию рынка. Чуть позже к делу подключились европейские издательства и авторские объединения, которые выражают опасения, что проект Google помешает им зарабатывать на своих публикациях.

Какие последствия будет иметь выступление Меркель, пока неизвестно. Представители Google на момент написания данной заметки не прокомментировали заявления канцлера, сообщает OpenSpace.Ru.