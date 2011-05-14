Андрея Санникова приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима

Экс-кандидата на президентский пост судили по статье об организации массовых беспорядков.

Зачитывая приговор, судья отметила: «вина установлена и подтверждается исследованными в суде доказательствами». В частности, являясь кандидатом на президентский пост, Санников через СМИ, интернет, а также на встречах с избирателями призывал людей принять участие в несанкционированном массовом мероприятии. Кроме того, в приговоре сказано, что Андрей Санников заранее планировал провокации, которые были после завершения процесса голосования. В начале митинга на Октябрьской площади сообщил заведомо ложные сведения о нелегитимности существующей власти. Судья отметила и тот момент, что участники несанкционированной акции, направляемые Санниковым, предприняли активные действия по проникновению в это здание дома правительства.

Других фигурантов, которые оказались на той же скамье подсудимых, приговорили к различным срокам с отбыванием в колонии усиленного режима. Федор Мирзаянов, Илья Василевич, Владимир Яроменок приговорены к трем годам лишения свободы. Олег Гнедчик – к трем с половиной. Все они признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».