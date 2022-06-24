Андрей Швед: желаю всем прокурорским работникам крепкого здоровья и успехов в нашей нелёгкой работе

Новости Беларуси. В воскресенье, 26 июня, белорусская прокуратура отметит свой 100-летний юбилей. В преддверии праздника по всей стране проходит масса торжественных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июня прокурорские работники собрались во Дворце Республики.

Каждое поколение сотрудников совершенствует правовую систему нашей страны. Как вспоминают молодые прокуроры, они с детства мечтали быть на светлой стороне, на стороне закона. А также отмечают, что без патронажа старших товарищей все это так бы и осталось лишь мечтами.

Мария Барановская, старший помощник прокурора Могилевского района:

С первых дней работы в прокуратуре благодаря совместной слаженной работе, поддержке коллег, грамотному руководству и уютной атмосфере убежденность в правильности своего решения (носить гордое и ответственное звание прокурорского работника) не покидает меня ни на секунду.

Совсем скоро в истории белорусского надзорного ведомства начнется новый век. По словам генпрокурора, это год новых свершений, задач, которые ставит не только глава государства, но и жизнь, и люди.