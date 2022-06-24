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Андрей Швед: желаю всем прокурорским работникам крепкого здоровья и успехов в нашей нелёгкой работе

24 июня 2022 17:53
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Новости Беларуси. В воскресенье, 26 июня, белорусская прокуратура отметит свой 100-летний юбилей. В преддверии праздника по всей стране проходит масса торжественных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июня прокурорские работники собрались во Дворце Республики.

Президент поздравил работников прокуратуры с юбилеем. Подробнее здесь.

Андрей Швед: желаю всем прокурорским работникам крепкого здоровья и успехов в нашей нелёгкой работе-1

Каждое поколение сотрудников совершенствует правовую систему нашей страны. Как вспоминают молодые прокуроры, они с детства мечтали быть на светлой стороне, на стороне закона. А также отмечают, что без патронажа старших товарищей все это так бы и осталось лишь мечтами.

Андрей Швед: желаю всем прокурорским работникам крепкого здоровья и успехов в нашей нелёгкой работе-4

Мария Барановская, старший помощник прокурора Могилевского района:
С первых дней работы в прокуратуре благодаря совместной слаженной работе, поддержке коллег, грамотному руководству и уютной атмосфере убежденность в правильности своего решения (носить гордое и ответственное звание прокурорского работника) не покидает меня ни на секунду.

Совсем скоро в истории белорусского надзорного ведомства начнется новый век. По словам генпрокурора, это год новых свершений, задач, которые ставит не только глава государства, но и жизнь, и люди.

Андрей Швед: желаю всем прокурорским работникам крепкого здоровья и успехов в нашей нелёгкой работе-7

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Я вижу, как и сто лет назад, каждодневный тяжелый труд, ответственный труд. 100 лет – это не только возможность оценить прожитое, сделанное поздравить всех прокурорских работников, что я делаю от всей души. Желаю им крепкого здоровья, успехов в нашей нелегкой прокурорской работе на благо Родины, на благо нашей Беларуси. На благо наших людей.

Андрей Швед: желаю всем прокурорским работникам крепкого здоровья и успехов в нашей нелёгкой работе-10

Каждый день в прокуратуру поступают десятки тысяч обращений. За ними – судьба человека. И важно вникнуть, разобраться. Ведь, по сути, это последняя инстанция, где люди находят справедливость.

Бывший генпрокурор рассказал о задачах, стоящих перед ведомством. Подробнее здесь.

# Прокуратура Беларуси # общество # Мария Барановская # Андрей Швед # Полина Королева # Фотофакт

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