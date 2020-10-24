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Андрей Муковозчик: «Оказывается, на работников завода давят те, кто не работает на заводах»

24 октября 2020 14:56
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для всех общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».

Чем силен рабочий класс? Правдой. Она для него естественна, как работать

Андрей Муковозчик: «Оказывается, на работников завода давят те, кто не работает на заводах»-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика на то, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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