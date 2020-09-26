Андрей Муковозчик: «Немногие страны на всей планете могут уверенно объявить, что справились с «цветной революцией»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика о том, что у всех на слуху.

Инаугурация. Я это видел. Своими глазами