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Андрей Муковозчик: «Немногие страны на всей планете могут уверенно объявить, что справились с «цветной революцией»

26 сентября 2020 17:58
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».  

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика о том, что у всех на слуху.  

Инаугурация. Я это видел. Своими глазами

Андрей Муковозчик: «Немногие страны на всей планете могут уверенно объявить, что справились с «цветной революцией»-1

Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения. Подробности в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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