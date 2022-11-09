Андрей Муковозчик: если до сих пор ваш сотрудник в своём Facebook не затёр БЧБ-призывы, то это позиция

Григорий Азаренок, СТВ: Силовики, неравнодушные граждане выявляют целое кубло змеиное иногда. И тут надо понимать, что если они смогли себя в таком состоянии, в принципе, не особо скрывая свои взгляды, пронести через эти два года, значит есть какая-то проблема.

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». Вместе с экспертом обсудим ситуацию в Херсоне, закон о ВНС и гнусность интеллигенции. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Я не устаю повторять, если до сих пор ваш сотрудник, условно говоря, в своем Facebook не затер БЧБ-призывы, лозунги «Супраць насілля», «Шатаць рэжым», если это все он не затер и не спрятал, то это позиция, это потенциальный враг, это тот, кто ждет реванша.

Григорий Азаренок:

В таком случае с тебя как с руководителя можно спросить: а ты чего ждешь?

Андрей Муковозчик:

Естественно. А ты чего ждешь? Многие дураки, многие правда не понимают, что именно такие люди, сотрудники будут их приматывать пленкой к деревьям в их же дворах или выбрасывать в мусорные баки.

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