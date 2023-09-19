Андрей Лазуткин: военная операция не держится на выплатах, деньгах, это всегда идеология

Андрей Лазуткин, политолог:

Военная операция не держится на выплатах, деньгах, материальном довольствии. Это всегда некая идеология: когда люди там видят нас, которые им пытаются помочь. Люди туда приехали, посмотрели на эти ужасы, которые там происходят, вот тогда это дает такой эффект, который аукнется и в культуре, и в музыке, и в литературе – во всем. Вот тогда это будет та священная война, про которую пели песни в прошлую войну. А пока, Григорий, это некая коммерция, когда какие-то исполнители сбежали, потому что они не могут работать в России и получать гонорары с YouTube, значит, мы поедем в Таджикистан, Казахстан, еще куда-то, на Запад. Это люди, которые просто ищут точку для зарабатывания денег с этого. Конечно, они не пойдут ни на какую военную операцию.

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