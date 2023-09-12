Андрей Лазуткин: нас с Северной Кореей объединяет калибр ствольной артиллерии

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День народного единства Беларуси и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День народного единства Беларуси и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Поехал Ким. Бронепоезд выдвинулся. Ким Чен Ын приехал в Москву. О чем говорит этот визит?
Андрей Лазуткин, политолог:
Что нас сегодня объединяет с Северной Кореей больше всего?
Григорий Азаренок:
Независимая политика.
Андрей Лазуткин:
А я бы сказал, что нас объединяет калибр ствольной артиллерии. То есть это то, что у них есть в огромном количестве. Россия может дроны произвести, новейшие спутниковые системы, высокоточные ракеты, а вот с артиллерией… Оказалось, что снарядов банально не хватает. В Корее обратная ситуация. Там есть вооружения попроще, но нет сложных технологий, потому что страна под санкциями.
Григорий Азаренок:
А они готовились к большой конвенциональной войне долго, когда производства (в отличие от Советского Союза) снарядов, гаубиц, САУ – того, что думали, что не нужно, потому что думали, что у нас есть ядерное, зачем нам 122-миллиметровые снаряды клепать. А они клепали – и сегодня к ним все пошли: помогите, пожалуйста.
Андрей Лазуткин:
Если посмотреть рельеф страны, то это горные ущелья, где в каждом ущелье натыкана ствольная артиллерия. Там не нужны никакие ни дроны, чтобы защищаться. Там такой рельеф. И они не прогадали. Что мы видим по СВО, там артиллерия все определяет. Неважно, сколько у вас дронов и всего прочего. Если есть артиллерия, все эти задачи решаемы. Но оказалось, что там расходы чудовищные.
Григорий Азаренок:
В особо напряженные дни до 70 тысяч снарядов в день.
Андрей Лазуткин:
Вот. И конечно, Северная Корея, которая и под валютными санкциями, которая не может проводить ни одни нормальные операции, они просто по бартеру могут снаряды обменивать на что угодно, не говоря про производство, то есть они заказ какой-то могут получить.
Григорий Азаренок:
То есть у России будет больше снарядов, а у Северной Кореи – будут больше падать в Японское море ракеты.
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