Андрей Лазуткин: нас с Северной Кореей объединяет калибр ствольной артиллерии

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День народного единства Беларуси и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Поехал Ким. Бронепоезд выдвинулся. Ким Чен Ын приехал в Москву. О чем говорит этот визит?

Андрей Лазуткин, политолог:

Что нас сегодня объединяет с Северной Кореей больше всего?

Григорий Азаренок:

Независимая политика.

Андрей Лазуткин:

А я бы сказал, что нас объединяет калибр ствольной артиллерии. То есть это то, что у них есть в огромном количестве. Россия может дроны произвести, новейшие спутниковые системы, высокоточные ракеты, а вот с артиллерией… Оказалось, что снарядов банально не хватает. В Корее обратная ситуация. Там есть вооружения попроще, но нет сложных технологий, потому что страна под санкциями.

Григорий Азаренок:

А они готовились к большой конвенциональной войне долго, когда производства (в отличие от Советского Союза) снарядов, гаубиц, САУ – того, что думали, что не нужно, потому что думали, что у нас есть ядерное, зачем нам 122-миллиметровые снаряды клепать. А они клепали – и сегодня к ним все пошли: помогите, пожалуйста.