Андрей Кобяков вручил государственные награды заслуженным людям Беларуси

Новости Беларуси. За многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм. Государственных наград 1 ноября удостоены заслуженные люди страны. По поручению главы государства их вручил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Церемония прошла во Дворце Республики. В списке награжденных – 94 человека. Это аграрии, строители, работники налоговых органов, деятели искусства и науки. Надо отметить, что

самой представительной делегацией лауреатов стали медики.

Ирина Луканская, главный врач ГУС «Детская поликлиника № 1 Гродно»:

За последние лет 5-7 наше здравоохранение настолько шагнуло вперед. Когда мы как педиатры видим, какие к нам поступают детки. Неважно, что он роился 600-700 граммов, он выращивается и становится абсолютно полноценным ребенком, который может продолжить начато дело своих родителей, своих дедов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Отрадно отметить, что впервые за последние 20 лет в Беларуси рождаемость превысила смертность. Это стало возможно благодаря комплексным последовательным мерам государственной политики. Естественный прирост только за 9 месяцев этого года наблюдается сразу в 85 из 113 городов, а также в каждом третьем поселке городского типа. За 9 месяцев в стране родилось почти 90 тысяч маленьких белорусов. Это на полтысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем большинство из них – это вторые и последующие дети.