Андрей Кобяков по поручению Президента Беларуси вручил госнаграды заслуженным людям страны
Новости Беларуси. Признание за многолетний труд и высокий профессионализм. По поручению главы государства заслуженным людям страны вручены государственные награды. В зале торжественных приемов Дворца Республики собрались 95 белорусов – тех, кто каждый день вносит свой посильный вклад в развитие и процветание страны. Это ученые и аграрии, учителя и строители, госслужащие и представители творческой интеллигенции.
Среди приглашенных, традиционно, много медиков. Стараниями этих людей в Беларуси научились проводить сложнейшие операции, ставить на ноги пациентов с минимальных шансом жить, и выхаживать детей, родившихся с весом до килограмма.
Игорь Коско, главный врач Могилевской областной детской больницы:
На сегодняшний день мы оказываем медицинские услуги на высоком европейском уровне, поэтому по оснащению здравоохранение республики на сегодняшний день не уступает ни одной стране.
Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:
Большие достижения произошли в театре. Во-первых, вереница премьер. Премьеры качественные, они отражают не только вчерашний классический век, но и современность.
Ирина Родик, директор средней школы № 73 Минска:
Я горда, конечно же, за то, что труд учителя так высоко оценен, за то, что почти 30 лет в школе я отдала любимому делу. Я выбрала профессию сердцем и ни разу не пожалела.
Самой многочисленной командой награжденных 3 мая стал коллектив «Могилевлифтмаша». Работники завода отмечены за высокое качество продукции. Об этом красноречиво говорит география продаж. Наши лифты используют даже на космодроме «Байконур», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.