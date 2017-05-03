Андрей Кобяков по поручению Президента Беларуси вручил госнаграды заслуженным людям страны

Новости Беларуси. Признание за многолетний труд и высокий профессионализм. По поручению главы государства заслуженным людям страны вручены государственные награды. В зале торжественных приемов Дворца Республики собрались 95 белорусов – тех, кто каждый день вносит свой посильный вклад в развитие и процветание страны. Это ученые и аграрии, учителя и строители, госслужащие и представители творческой интеллигенции.

Среди приглашенных, традиционно, много медиков. Стараниями этих людей в Беларуси научились проводить сложнейшие операции, ставить на ноги пациентов с минимальных шансом жить, и выхаживать детей, родившихся с весом до килограмма.