Андрей Кобяков: Лучшим выражением благодарности поколению победителей должна стать повседневная забота о ветеранах

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня, 27 февраля, прошло заседание Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Великой Победы.

По словам премьер-министр Андрей Кобяков, Великая Отечественная война стала для Беларуси делом поистине всенародным.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Только в рядах Красной Армии сражались более 1,5 млн уроженцев Беларуси, встали на защиту Отечества на оккупированной территории сотни тысяч мирных граждан. Свобода и независимость Родины были завоеваны ценой невосполнимых утрат: Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Лучшим выражением благодарности поколению победителей должна стать повседневная забота о ветеранах.

Андрей Кобяков отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить оказание единовременной материальной помощи всем ветеранам войны и отдельным категориям граждан, пострадавших от ее последствий.

Кроме того, к знаменательной дате также следует завершить ремонт квартир и домов одиноких ветеранов, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или умерших в годы войны.

На особом контроле и вопросы, связанные со здоровьем и нуждами участников той страшной войны.

Всего, по состоянию на 1 января 2015 года, в Беларуси проживали около 18 тысяч ветеранов Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.