Андрей Иванец: на текущий момент 53 школы не имеют актов готовности

Новости Беларуси. Система образования работает эффективно, но есть недостатки, требующие устранения. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время совещания по подготовке к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важный вопрос – подвоз детей к учреждениям образования в отдаленных населенных пунктах. Для этого задействуют более 1 600 школьных автобусов. Парк пополнят и полторы сотни новых. Немаловажный аспект – организация питания. Разработаны и утверждены технологические карты блюд с учетом пилотного проекта. Практически все школы встретят учеников обновленными: во многих сделали ремонт, а в некоторых проведена реконструкция. В летний период главная задача всех учреждений образования – создать комфортные условия для обучения и воспитания ребят. Однако к этому времени еще не все школы имеют сертификаты готовности.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Все необходимые нормы безопасности, санитарно-эпидемиологического режима, противопожарной безопасности. Действительно в этой вязи проведена очень большая, серьезная работа. В июне было выявлено более 6 тысяч соответствующих нарушений. Но хотел бы отметить, что в настоящее время подавляющее большинство данных нарушений выполнено. Более того, хотел бы отметить, что в настоящее время заканчивается подписание актов готовности наших учреждений общего среднего образования. На текущий момент 53 школы из практически 3 тысяч не имеют данного акта готовности. Вместе с тем до 25 августа текущего года все учреждения образования получат данные сертификаты. Лукашенко о школах: пора заканчивать строить эти дворцы. В зарплату надо денежные средства переносить!