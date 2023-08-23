Прямой эфир

Андрей Иванец: на текущий момент 53 школы не имеют актов готовности

23 августа 2023 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Система образования работает эффективно, но есть недостатки, требующие устранения. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время совещания по подготовке к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Иванец: на текущий момент 53 школы не имеют актов готовности-1

Важный вопрос – подвоз детей к учреждениям образования в отдаленных населенных пунктах. Для этого задействуют более 1 600 школьных автобусов. Парк пополнят и полторы сотни новых. Немаловажный аспект – организация питания. Разработаны и утверждены технологические карты блюд с учетом пилотного проекта. Практически все школы встретят учеников обновленными: во многих сделали ремонт, а в некоторых проведена реконструкция. В летний период главная задача всех учреждений образования – создать комфортные условия для обучения и воспитания ребят. Однако к этому времени еще не все школы имеют сертификаты готовности.

Андрей Иванец: на текущий момент 53 школы не имеют актов готовности-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Все необходимые нормы безопасности, санитарно-эпидемиологического режима, противопожарной безопасности. Действительно в этой вязи проведена очень большая, серьезная работа. В июне было выявлено более 6 тысяч соответствующих нарушений. Но хотел бы отметить, что в настоящее время подавляющее большинство данных нарушений выполнено. Более того, хотел бы отметить, что в настоящее время заканчивается подписание актов готовности наших учреждений общего среднего образования. На текущий момент 53 школы из практически 3 тысяч не имеют данного акта готовности. Вместе с тем до 25 августа текущего года все учреждения образования получат данные сертификаты.

Лукашенко о школах: пора заканчивать строить эти дворцы. В зарплату надо денежные средства переносить!

Андрей Иванец: на текущий момент 53 школы не имеют актов готовности-7

На минувшей неделе глава государства собрал совещание по вопросам готовности системы образования к новому учебному году. Президентом поставлена жесткая задача провести работу над ошибками и выработать оперативный план действий по устранению всех недостатков.

# Подготовка к школе # общество # Роман Головченко # Андрей Иванец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Урожай по максимуму. Чем будут компенсировать недобор в зерновых? Расклад по уборке кукурузы в Беларуси
23 августа 2023 14:53

Урожай по максимуму. Чем будут компенсировать недобор в зерновых? Расклад по уборке кукурузы в Беларуси

Спасатели Беларуси, России и Казахстана выясняют, кто лучше владеет беспилотной авиацией. Соревнования проходят под Борисовом
23 августа 2023 14:11

Спасатели Беларуси, России и Казахстана выясняют, кто лучше владеет беспилотной авиацией. Соревнования проходят под Борисовом

Литва не справляется с нагрузкой после закрытия двух КПП на границе с Беларусью
23 августа 2023 13:40

Литва не справляется с нагрузкой после закрытия двух КПП на границе с Беларусью