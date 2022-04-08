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Андрей Иванец: мы пересматриваем рекомендации по проведению шестого школьного дня

08 апреля 2022 19:11
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Новости Беларуси. Уроки памяти пройдут во всех школах Беларуси до 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречи со школьниками будут приглашать людей, чья судьба неразрывно связана с правдой войны. Кроме того, шестой школьный день дети смогут проводить в значимых исторических местах.  

Андрей Иванец: мы пересматриваем рекомендации по проведению шестого школьного дня-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Историческое наследие, патриотическое воспитание должны становиться во главу угла. И во многом мы сегодня пересматриваем в Министерстве образования те рекомендации по проведению шестого школьного дня, которые были даны 5 лет назад, потому что мы понимаем, что время идет и в современных реалиях подходы такой уникальной возможности должны использоваться более эффективно.  

Андрей Иванец: мы пересматриваем рекомендации по проведению шестого школьного дня-4

Говорили 8 апреля в Бресте и о том, что ждет высшую школу в будущем. Министр образования пообщался со студентами Брестского государственного университета. Как стать самым молодым доктором наук и какие задачи ставят белорусские ученые? Почти два часа общения с молодежью прошли в формате открытого диалога. 

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# Государственная политика в области образования # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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