Андрей Иванец: мы пересматриваем рекомендации по проведению шестого школьного дня

Новости Беларуси. Уроки памяти пройдут во всех школах Беларуси до 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречи со школьниками будут приглашать людей, чья судьба неразрывно связана с правдой войны. Кроме того, шестой школьный день дети смогут проводить в значимых исторических местах.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Историческое наследие, патриотическое воспитание должны становиться во главу угла. И во многом мы сегодня пересматриваем в Министерстве образования те рекомендации по проведению шестого школьного дня, которые были даны 5 лет назад, потому что мы понимаем, что время идет и в современных реалиях подходы такой уникальной возможности должны использоваться более эффективно.