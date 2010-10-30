Андрей Арямнов начал подготовку к Олимпиаде в Лондоне 2012 года

Тренируется штангист вместе со всей легкоатлетического сборной в комплексе «Стайки».

Андрей Арямнов:

Председатель международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян сказал, что я в любом случае выступлю в Лондоне.

Я потихоньку набираю нормальную спортивную форму. Не так давно ко мне приезжал министр спорта и помощник президента. Я все им рассказал, как думаю. Министр пошел мне навстречу, хотя и сказал: «Извини, но в том, что тебя останавливали нетрезвым, я не виноват ...» Ну что ж, с этим не поспоришь. Больше со мной разговаривал помощник президента, кстати, хороший мужик. Буду в «Стайках» до 24 ноября, потом буду активно тренироваться в Борисове.

Об этом Андрей Арямнов рассказал корреспонденту «Звязды» Евгению Волошину, сообщает www.ctv.by.