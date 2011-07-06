Анатолий Тозик: Все дети вне зависимости от состоятельности родителей должны быть подготовлены к новому учебному году

На днях правительство лично изучило школьный ассортимент. Присматривались и к товарам, и к ценам. Кстати цены на школьные товары они посчитали приемлемыми.

Каникулы - время думать о школе. Масштабная продажа товаров для школьников начнётся в Минске уже с 10 июля, а в регионах- с 15 июля. В отделах по продаже канцелярских товаров и школьной формы уже наблюдаются покупатели. Производство и поставка в торговую сеть идет плановым порядком.

…Маленькое чёрное платье на Гродненской фабрике по пошиву женской одежды уже давно стало брэндом. Одеть его не прочь и первоклашка, и старшеклассница. Цена приемлемая: 90 тысяч рублей. Ткань закупают в Корее. Но это временно.

Елена Воронкевич, заместитель директора по производству фабрики по пошиву женской одежды:

Ткани отечественного производства, конечно, дешевле. И мы будем рады сотрудничать с белорусскими производителями тканей.

Что касается цены одежды для мальчика, то она будет колебаться от 130 до 210 тысяч рублей.

Счёт швейных и трикотажных изделий идёт на миллион. 63% изделий от установленного задания уже красуются на вешалках крупных магазинов. Ассортимент на любой цвет и вкус.

Подготовка к школьному сезону набирает обороты. Сегодня более 8 тысяч предприятий торговли задействованы в продаже школьных принадлежностей и формы. При этом торговые наценки на всю продукцию не превысят 30%. А крупные столичные универмаги готовы предложить ещё и свою скидку на 10%.

Одежда - это лишь один пункт в списке школьных покупок родителей. Ещё - обувь, сумка, тетради, обложки, ручки, дневник... Оптимальный набора школьника для учащегося младших классов будет стоить от 300 тысяч рублей, а для старшеклассников от 445 тысяч. При том, что в портфеле школьника лежит около 50% импорта.

Елена Загдай, продавец:

Мы можем сравнить качество тетрадей белорусских и российских производителей: наша стоит 2 680 бел. рублей, а российская тетрадь – 4.180 бел. рублей. Хотя качество - одинаковое.

«Бумажный» рынок белорусские производители уже отвоевали. Осталось освоить производство карандашей и ластиков. Все товары не только должны быть качественными, но и доступными, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Тозик заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Все без исключения дети, вне зависимости от состоятельности родителей должны быть подготовлены в полном объеме к новому учебному году.

Без внимания не остались и села. Вместо запланированных 340 школьных автобусов, закупили 480. Количество новостроек с каждым годом растёт.

Сергей Маскевич министр образования Республики Беларусь:

У нас есть объекты, которые вводятся - это 9 школ. Всего 66 объектов вводится к началу учебного года. Нужно подготовить материальную базу учреждений, но и нужно подготовиться самим учащимся.

Белорусские школьные товары в последнее время популярны не только у нас, но и за рубежом. Известны факты, когда отечественную одежду и обувь скупают в Беларуси по одной цене, а за границей продают в пять раз дороже. Такие факты будут пресекать.