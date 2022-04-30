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Анатолий Маркевич: белорусский народ показал всему миру стойкость, мужество и волю к победе

30 апреля 2022 14:07
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Новости Беларуси. В память о каждом третьем. Три березовые аллеи заложили 30 апреля в мемориале «Шуневка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Анатолий Маркевич: белорусский народ показал всему миру стойкость, мужество и волю к победе-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:  
Эти места заставляют по-другому посмотреть на окружающий мир, на наше историческое прошлое. Убедиться, насколько хрупок мир. И что необходимо всем нам делать, чтобы его сохранить. Ведь самое дорогое, что может быть на земле, – это спокойствие и мир. Люди заживо были сожжены. Сожжены ни в чем не повинные дети, женщины и старики. Это истинное лицо фашизма, нелюдей, которые уничтожали мирное население для устрашения. Но белорусский народ не просто выстоял, а показал всему миру стойкость, мужество и огромную волю к победе.  

В мемориале «Шуневка» заложили три березовые аллеи в память о погибших мирных жителях (здесь подробнее).  

# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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