Анатолий Маркевич: белорусский народ показал всему миру стойкость, мужество и волю к победе

Новости Беларуси. В память о каждом третьем. Три березовые аллеи заложили 30 апреля в мемориале «Шуневка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Эти места заставляют по-другому посмотреть на окружающий мир, на наше историческое прошлое. Убедиться, насколько хрупок мир. И что необходимо всем нам делать, чтобы его сохранить. Ведь самое дорогое, что может быть на земле, – это спокойствие и мир. Люди заживо были сожжены. Сожжены ни в чем не повинные дети, женщины и старики. Это истинное лицо фашизма, нелюдей, которые уничтожали мирное население для устрашения. Но белорусский народ не просто выстоял, а показал всему миру стойкость, мужество и огромную волю к победе.