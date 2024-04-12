Аналитики БИСИ познакомились с возможностями детского технопарка

Новые идеи и возможности. Белорусский институт стратегических исследований и детский технопарк заключили соглашение о сотрудничестве. Основное направление – работа с талантливой молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики института познакомились с возможностями технопарка. Для молодых людей здесь созданы все условия. В планах совместные проекты, мастер-классы, выездные лекции.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Что касается данного соглашения, я считаю, что ребята одаренные интересуются многими вещами, не только этими направлениями. Они одаренные во многих делах. Это даст им возможность понимать в первую очередь, какие в государстве проводятся исследования, что анализируется сегодня. Очень важно понимать, как развивается страна.

Евгений Харук, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы заинтересованы в сотрудничестве в первую очередь в части проведения здесь с использованием материально-технической базы и методологии Национального детского технопарка мероприятий для молодежи, которая прошла отборочные этапы аналитических конкурсов, которые мы проводим. Например, республиканского молодежного конкурса аналитических работ, который сейчас как раз в разгаре.