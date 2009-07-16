Амур прокатил лодку по озеру Явор, жители Мостовского района ловят рыбу голыми руками

Рыба провезла лодку с двумя рыбаками по озеру Явор в Дятловском районе.

Спиннингист Николай Пуйто из Дятлова рыбачил на озере Явор и случайно зацепил крючком за хвостовой плавник белого амура. Рыбина потянула резиновую лодку с двумя мужчинами-рыбаками, чей общий вес составлял почти 200 кг. Но через несколько сотен метров амур устал, так и не сумев добраться до спасительных зарослей камыша. Николай подтянул «буксир» к лодке, а другой рыбак поймал его в подсачек. Трофейный амур завесил 4 кг 100 г.

А вот жителям Мостовского района представилась возможность ловить рыбу голыми руками. Возле деревни Будровцы Щучинского района после очередной мощной грозы вода превысила допустимый уровень в искусственном водохранилище и хлынула через его дамбу. Поток воды вместе с рыбой попал в небольшую речку Ельня, которая тут же вышла из берегов.

В результате ниже по течению в Мостовском районе местные жители ловили рыбу прямо в поле, куда ее вынесло с водой. Одному счастливчику удалось поймать восьмикилограммового карпа. А самые расторопные собрали даже по нескольку мешков рыбы, сообщает БЕЛТА.