Аморфофаллюс коньячный (змеиное дерево) расцвел в оранжерее ботанического сада Минска

Новости Беларуси, Минск. Уроженца муссонных тропических лесов Азии и Африки за внешний вид и специфический запах называют змеиным деревом.



В почве они образуют клубни размером с небольшой мяч и весом около пяти кг. В Японии из них готовят национальное блюдо – коньяку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Галина Корнеева, заведующая сектором экспозиционной оранжереи Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Выдержать аромат этого цветка в комнатных условиях практически невозможно, как невозможно и долго находиться возле него. Тем не менее, у нас в оранжерее все любят экзоты, и мы любим радовать наших посетителей редкими растениями. А это растение относится к семейству ароидных и зацветает в среднем раз в году.