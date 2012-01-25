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Аморфофаллюс коньячный (змеиное дерево) расцвел в оранжерее ботанического сада Минска

25 января 2012 17:28
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Новости Беларуси, Минск. Уроженца муссонных тропических лесов Азии и Африки за внешний вид и специфический запах называют змеиным деревом.

В почве они образуют клубни размером с небольшой мяч и весом около пяти кг. В Японии из них готовят национальное блюдо – коньяку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Корнеева, заведующая сектором экспозиционной оранжереи Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Выдержать аромат этого цветка в комнатных условиях практически невозможно, как невозможно и долго находиться возле него. Тем не менее, у нас в оранжерее все любят экзоты, и мы любим радовать наших посетителей редкими растениями. А это растение относится к семейству ароидных и зацветает в среднем раз в году.

Аморфофаллюс коньячный (змеиное дерево) расцвел в оранжерее ботанического сада Минска-1

Аморфофаллюс коньячный (змеиное дерево) расцвел в оранжерее ботанического сада Минска-3

Аморфофаллюс коньячный (змеиное дерево) расцвел в оранжерее ботанического сада Минска-5

Аморфофаллюс коньячный (змеиное дерево) расцвел в оранжерее ботанического сада Минска-7

# общество # Фотофакт

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