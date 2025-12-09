«Амкодор» подпишет дорожную карту с государственными предприятиями Алжира

Промышленные предприятия Беларуси продолжают открывать новые рынки сбыта. «Амкодор» до конца 2025 года разработает и подпишет дорожную карту с партнерами из Алжира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже принят меморандум о сотрудничестве. Достигнут ряд договоренностей. Так, будет налажено совместное производство по хранению зерна. Стоимость проекта оценивается в миллион долларов. Отметим, до этого холдинг не поставлял свою продукцию в Алжир.

Алексей Жданок, начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга:

Потребность комплекса по хранению зерна только для одной пшеницы оценивается от 5 до 9 миллионов тонн. В среднем, если говорить о Республике Алжир, комплексы у них составляют от 5 до 30 тысяч тонн. Поэтому, если даже так укрупненно по максимуму посчитать, то это порядка 300 комплексов потребность в Республике Алжир. Мы же планируем как минимум два комплекса уже поставить в 2026 году.

«Амкодор» модифицирует технику в зависимости от климатических условий рынков сбыта. Опыт реализации продукции в южных странах есть. Промышленный флагман Беларуси уже заявил о себе в Бангладеш, Никарагуа, государствах Северной Африки.