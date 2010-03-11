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Американского спринтера выгнали из сборной за употребление марихуаны

11 марта 2010 13:19
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Обладатель лучшего результата сезона в мире в беге на 60 метров Айвори Уильямс отчислен из сборной США за употребление марихуаны.

Уильямс считался фаворитом стартующего в пятницу зимнего чемпионата мира. Вместе со сборной США он уже прилетел в Доху и опробовал манеж. Однако все надежды Айвори на первый серьезный титул в карьере рухнули, когда стали известны результаты допинг-теста, который Уильямс проходил на национальном отборочном чемпионате? cообщает NEWSru.com.

В Альбукерке спринтер выиграл финал в беге на 60 метров, показав лучший результат сезона в мире (6.49), но выяснилось, что в пробе А у американца нашли следы употребления марихуаны. Эту информацию подтвердил менеджер атлета Рэй Флинн и представители федерации легкой атлетики США.

Уильямс уже отчислен из команды в связи с тем, что его результат на отборочном чемпионате аннулирован и никаких прав выступать на мировом первенстве у атлета уже нет.

# общество

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