Американского солдата, расстрелявшего 11 марта афганцев, могут приговорить к смертной казни

Американского военнослужащего, который 11 марта устроил массовый расстрел мирных афганцев, доставили в США. Суда он будет дожидаться в одиночной тюремной камере в Канзасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Адвокат сержанта заявил, что данное дело не обычное уголовное преступление и подтвердил возможность вынесения своему подзащитному смертного приговора.

Жертвами Роберта Бэйлза стали 16 мирных афганцев. 9 из них – дети. Президент Афганистана Хамид Карзай охарактеризовал эти убийства как намеренный и продуманный акт насилия. А движение «Талибан» пообещало отомстить за смерть афганцев.

Американский солдат ночью расстрелял спящих жителей Кандагара. Погибли 16 человек, 30 ранены