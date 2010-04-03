Американским пилотам разрешили пить антидепрессанты

Американским пилотам гражданской авиации разрешили принимать антидепрессанты перед полетом. Изменения в правила предполетного контроля вступят в силу уже в ближайшие дни.

Как пояснили в Федеральном управлении гражданской авиации, снят запрет на применение препаратов Prozac, Zoloft, Celexa и Lexapro, а также их дженериков. Если пилоты успешно лечились этими лекарствами и не ощущали никаких побочных эффектов, они смогут выходить в рейс, сообщает агентство Associated Press.

С одной стороны, поясняет агентство, современные антидепрессанты не вызывают сонливость и не обладают выраженными побочными эффектами. С другой стороны, мера призвана выявить страдающих депрессией пилотов, которые тайно принимали препараты. Для этого сотрудникам авиакомпаний предоставлена своеобразная амнистия – те, кто в течение полугода признается в заболевании и расскажет о лечении, не будут подвергнуты административным взысканиям.

В ряде случаев ВВС США, Управление гражданской авиации Австралии и министерство транспорта Канады и ранее позволяли тем, кто садится за штурвал, принимать антидепрессанты, напоминает АР.