Американским летчикам доплатят за знание русского и белорусского языков

Военнослужащие ВВС США, владеющие иностранными языками, могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к жалованию в размере от 500 до 1000 долларов.

На вознаграждение, по словам подполковника Пола Валенсуэла, возглавляющего языковую и страноведческую программу ВВС США, могут претендовать все военнослужащие, включая тех, чьи служебные обязанности не требуют владения иностранными языками, сообщается на сайте AirForceTimes.

На максимальную прибавку к жалованию – в 1000 долларов – могут рассчитывать военнослужащие, говорящие на двух иностранных языках. Владение одним иностранным языком увеличивает ежемесячный доход военнослужащего на 500 долларов. Получающие прибавку к жалованию должны ежегодно сдавать экзамены, подтверждающие их языковые навыки. Военнослужащие, не владеющие пока иностранными языками, могут изучить их на специальных курсах, организованных ВВС США.

ВВС США составили список иностранных языков, знание которых они готовы материально поощрять. В перечень включены около 100 языков, распределенные по трем категориям. В категорию «крайне необходимых» вошли 14 языков, в том числе, русский, французский и испанский. К числу языков, необходимых в случае кризисов и потенциальных угроз, отнесены, в частности, грузинский, узбекский, казахский и иврит. В третью группу – «других языков» – включены, в частности, чеченский, украинский и белорусский. Размер материального вознаграждения не зависит от категории, к которой отнесен тот или иной язык, которым владеет военнослужащий.

В настоящий момент, рассказал подполковник Валенсуэла, прибавку за знание иностранных языков получают около 4,3 тысячи военнослужащих ВВС США, владеющие, в основном, французским, немецким, итальянским и португальским. Немало, по словам Валенсуэлы, среди военнослужащих ВВС и людей, говорящих на китайском, арабском и пушту. Еще 13 тысяч военнослужащих, по расчетам командования ВВС США, могут успешно сдать экзамены, подтверждающие знание иностранных языков, и получать после этого прибавку, пишет Lenta.ru.