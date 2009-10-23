Американский суд запретил останавливать пьяных водителей без причины

Верховный суд США оставил в силе решение, запрещающее дорожным инспекторам Вирджинии останавливать пьяных водителей, которые не нарушают правила дорожного движения.

Полиция может следовать за автомобилистом, если подозревает его в употреблении спиртного, однако остановить его имеет право только после того, как водитель либо нарушит ПДД, либо проявит признаки опьянения - отклонится от полосы, по которой едет или начнет вилять. Как сообщает Lenta.ru, эта практика может не распространяться на другие штаты.

Прецедент возник после того, как в полицию Вирджинии позвонил неизвестный и, сообщив марку и модель машины, заявил, что за ее рулем находится пьяный водитель. Полиция задержала автомобилиста, однако в суде присяжные оправдали водителя, подчеркнув, что действия инспекторов были необоснованными - они не имели права его останавливать и проводить досмотр. Это решение было обжаловано, но Верховный суд США оставил его в силе.

Один из судей, проголосовавших против оправдания пьяного водителя - главный судья Верховного суда Вирджинии Джон Робертс младший - заявил, что теперь полицейским будет непросто объяснить семье человека, погибшего в ДТП по вине пьяного водителя, почему у полиции не было полномочий остановить машину и предотвратить возможную аварию.