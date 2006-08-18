Американский суд признал прослушивание телефонных разговоров граждан США незаконным

Суд постановил, что проводимая по указанию администрации Джорджа Буша программа тайного прослушивания нарушает Конституцию США.

В декабре прошлого года газета "The New York Times" сообщила, что после терактов 11 сентября 2001 года Джордж Буш разрешил правоохранительным органам прослушивать телефоны и читать электронную почту американцев без санкции суда.

Иск к администрации Буша был инициирован в Детройте известной в стране правозащитной организацией Американский союз гражданских свобод.

Судья Энн Тейлор потребовала от Агентства национальной безопасности страны немедленно прекратить несанкционированное прослушивание и указала, что такие действия являются вторжением в частную жизнь американцев.