Американский художник решил нарисовать вид Нью-Йорка с высоты птичьего полета по памяти

За это шестиметровое панорамное полотно Стивен Уилтшир взялся после того, как один-единственный раз пролетел над городом на вертолете.

Чтобы запомнить тысячи деталей, художнику хватило 20 минут. Уилтшир с детства страдает аутизмом, но за это природа наградила его феноменальной фотографической памятью. Ранее он уже изображал Венецию, Токио, Рим. Все эти города художник видел впервые.

Ученых поражает точность деталей на его рисунках. Римский Коллизей, нарисованный рукой Уилтшира, выглядит почти как фотография.