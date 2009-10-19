Американских пациентов не будут преследовать за употребление марихуаны

19 октября администрацией Барака Обамы будет выпущено новое официальное руководство, которое запретит полицейским США преследовать потребителей и поставщиков медицинской марихуаны.

Это решение представляет собой значительный прогресс по сравнению с политикой администрации Буша, которая настаивала на преследовании на федеральном уровне, независимо от законов конкретных штатов.

The Associated Press приводит слова представителей Министерства юстиции, которые утверждают, что арест людей, поставляющих или употребляющих марихуану в медицинских целях и в полном соответствии с законами штата, является «не лучшей тратой времени». В то же время, правительство будет по-прежнему осуществлять судебное преследование тех, кто использует медицинскую марихуану в качестве прикрытия другой незаконной деятельности.

Четырнадцать штатов разрешили использование марихуаны в медицинских целях - это Аляска, Калифорния, Колорадо, Гавайи, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Род-Айленд, Вермонт и Вашингтон.